До армії РФ уперше призвали українців з чотирьох окупованих областей

Серед призовників російської армії вперше опинилися жителі частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. З посиланням на «Важные истории», повідомляє Радіо Свобода.

Видання «Важные истории» звернуло увагу на відповідні публікації ЗМІ та повідомлення призначених Росією очільників цих регіонів.

Разом із ними також знову призвали юнаків із Криму, окупованого Росією в 2014 році.

Призначений Росією голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький запевнив, що «жодний призовник на територію проведення СВО (офіційна назва окупантів війни проти України – ред.) не направлятиметься». Але серед місць строкової служби Балицький назвав Крим, по військових об'єктах якого ЗСУ регулярно завдають ударів.

За даними російської пропагандистської інформагенції «РИА Новости», призовники з окупованих регіонів України проходитимуть службу у Південному військовому окрузі РФ.

Раніше призначений Росією голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявляв, що жителі регіону «протягом п’яти років не підлягатимуть мобілізації».

Жителі окупованих територій Луганської та Донецької областей розповіли проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії», що учнів старших класів у місцевих школах активно долучають до мілітаризованої організації «Юнармія» і що за останній рік вона стала майданчиком для підготовки майбутніх кадрів російської армії. Серед вихованців організації вже є ті, хто загинув на війні проти України.

За словами батьків, раніше в цих регіонах вступ до «Юнармії» був переважно «для галочки», але з 2022 року дітей почали активно готувати «до служби у Збройних силах РФ». З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, кажуть вони, окупаційна влада все активніше долучає старшокласників до «військової пропаганди»: проводять зустрічі з учасниками бойових дій, організують мітинги на підтримку війни тощо.

У червні 2024 року сайт «Юнармії» зламали. На ньому з’явилися відео з кадрами загиблих російських солдатів в Україні з підписом: «Сьогодні твої діти в «Юнармії», завтра – в українській землі».

Ніхто з хакерів на себе не взяв відповідальності за злам, але після нього на офіційному сайті відбулися серйозні зміни. Зі сторінки прибрали будь-які спогади та інформацію про загиблих юнармійців, навіть у розділі «Алея слави». Раніше там було понад сто імен – наставники, випускники та учасники «Юнармії», зокрема з окупованих територій України.

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