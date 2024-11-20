В армию РФ впервые призвали украинцев из четырех оккупированных областей

Среди призывников российской армии впервые оказались жители частично оккупированных областей Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Со ссылкой на "Важные истории", сообщает Радио Свобода.

Издание «Важные истории» обратило внимание на соответствующие публикации и сообщения назначенных Россией руководителей этих регионов.

Вместе с ними также снова призвали юношей из Крыма, оккупированного Россией в 2014 году.

Назначенный Россией глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что «ни один призывник на территорию проведения СВО (официальное название оккупантов войны против Украины – ред.) не будет направляться». Но среди мест срочной службы Балицкий назвал Крым, по военным объектам которого ВСУ регулярно наносят удары.

По данным российского пропагандистского информагентства «РИА Новости», призывники из оккупированных регионов Украины будут проходить службу в Южном военном округе РФ.

Ранее назначенный Россией глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что жители региона "в течение пяти лет не будут подлежать мобилизации".

Жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей рассказали проекту Радио Свобода «Донбасс.Реалии», что учащихся старших классов в местных школах активно вовлекают в милитаризированную организацию «Юнармия» и что за последний год она стала площадкой для подготовки будущих кадров российской армии. Среди воспитанников организации уже есть погибшие на войне против Украины.

По словам родителей, ранее в этих регионах вступление в «Юнармию» было преимущественно «для галочки», но с 2022 года детей начали активно готовить «в службу в Вооруженных силах РФ». С началом полномасштабного вторжения России в Украину, говорят они, оккупационные власти все активнее приобщают старшеклассников к «военной пропаганде»: проводят встречи с участниками боевых действий, организуют митинги в поддержку войны и т.д.

В июне 2024 года сайт «Юнармии» был взломан. На нем появилось видео с кадрами погибших российских солдат в Украине с подписью: «Сегодня твои дети в «Юнармии», завтра – в украинской земле».

Никто из хакеров на себя не взял ответственности за взлом, но после него на официальном сайте произошли серьезные изменения. Со страницы убрали любые воспоминания и информацию о погибших юнармейцах, даже в разделе «Аллея славы». Раньше там было более ста имен – наставники, выпускники и участники «Юнармии», в том числе с оккупированных территорий Украины.

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