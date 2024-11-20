У РФ зупинився один із найбільших нафтопереробних заводів
Один з найбільших нафтопереробних заводів Росії Нижегороднафтооргсинтез (НОРСІ) зупинив виробничі процеси через поломку. Про це пише The Moscow Times, повідомляє Новое время.
Зазначається, що на заводі зламалася установка каталітичного крекігну КК-1. Загалом на заводі є дві такі установки — ключові для виробництва бензину. Інша — КК-2 — перебуває на плановому ремонті.
Поломка на заводі, де встановлено західне обладнання, стала другою від початку року. У січні НПЗ зіткнувся з аналогічною проблемою: іноземний компресор дав збій на установці каталітичного крекінгу.
Тоді з його заміною виникли складнощі через санкції на постачання технологій. Ремонт на НПЗ розтягнувся на три місяці.
«Зараз на вітчизняних виробників припадає лише 45% ринку насосного обладнання, 40% компресорів для НПЗ, 30% реакторів і коксових камер. За іншими видами обладнання частка російських постачальників ще менша», — зазначив заступник керівника економічного департаменту Інституту енергетики та фінансів РФ Сергій Кондратьєв.
НОРСІ — четвертий у Росії завод за обсягами переробки нафти і другий за випуском автомобільного бензину. Він належить Лукойлу.