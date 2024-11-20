В РФ остановился один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСИ) остановил производственные процессы из-за поломки.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Новое время.

Отмечается, что на заводе сломалась установка каталитического крекинга КК-1. Всего на заводе есть две такие установки — ключевые для производства бензина. Другая — КК-2 — находится на плановом ремонте.

Поломка на заводе, где установлено западное оборудование, стала второй с начала года. В январе НПЗ столкнулся с аналогичной проблемой: иностранный компрессор дал сбой на установке каталитического крекинга.

Тогда с его заменой возникли сложности из-за санкций на поставку технологий. Ремонт на НПЗ растянулся на три месяца.

«Сейчас на отечественных производителей приходится лишь 45% рынка насосного оборудования, 40% компрессоров для НПЗ, 30% реакторов и коксовых камер. По другим видам оборудования доля российских поставщиков еще меньше» , — отметил заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов РФ Сергей Кондратьев.