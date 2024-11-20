Росіяни приписали військових із КНДР у морську піхоту та ВДВ - розвідка

За інформацією південнокорейської розвідки, військовослужбовців із Північної Кореї в Росії було розподілено до підрозділів морської піхоти та десантних військ﻿. Про це пише Yonhap, повідомляє Ділова столиця.

"Отримавши призначення в російську повітряно-десантну бригаду або корпус морської піхоти, вони проходять навчання з тактики та реагування на безпілотники" , — заявили в розвідувальному відомстві.

Розвідка зазначає, що деякі солдати Північної Кореї вже брали участь у бойових діях.

За їхніми даними, війська КНДР вже могли зазнати втрат.

Розвідслужба також підтвердила повідомлення про відряджання до Росії північнокорейських самохідних гаубиць і реактивних артилерійських установок.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони США, Північна Корея перекинула близько 11 тисяч солдатів до Курської області.