Россияне определили военных из КНДР в морскую пехоту и ВДВ - разведка

По информации южнокорейской разведки, военнослужащие из Северной Кореи в России были распределены в подразделения морской пехоты и десантные войска.﻿ Об этом пишет Yonhap, сообщает Деловая столица.

"Получив назначение в российскую воздушно-десантную бригаду или корпус морской пехоты, они проходят обучение по тактике и реагированию на беспилотники" , — заявили в разведывательном ведомстве.

Разведка отмечает, что некоторые солдаты Северной Кореи уже участвовали в боевых действиях.

По их данным, войска КНДР уже могли понести потери.

Разведслужба также подтвердила сообщение о командировке в Россию северокорейских самоходных гаубиц и реактивных артиллерийских установок.

Напомним, по данным Министерства обороны США, Северная Корея перекинула около 11 тысяч солдат в Курскую область.