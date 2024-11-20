Россияне определили военных из КНДР в морскую пехоту и ВДВ - разведка
По информации южнокорейской разведки, военнослужащие из Северной Кореи в России были распределены в подразделения морской пехоты и десантные войска. Об этом пишет Yonhap, сообщает Деловая столица.
"Получив назначение в российскую воздушно-десантную бригаду или корпус морской пехоты, они проходят обучение по тактике и реагированию на беспилотники", — заявили в разведывательном ведомстве.
Разведка отмечает, что некоторые солдаты Северной Кореи уже участвовали в боевых действиях.
По их данным, войска КНДР уже могли понести потери.
Разведслужба также подтвердила сообщение о командировке в Россию северокорейских самоходных гаубиц и реактивных артиллерийских установок.
Напомним, по данным Министерства обороны США, Северная Корея перекинула около 11 тысяч солдат в Курскую область.