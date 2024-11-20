У "Резерв+" запустили ще один тип онлайн-відстрочки

У застосунок "Резерв+" додали ще один тип відстрочки. Цього разу нею можуть скористатись багатодітні батьки. З посиланням на Рустема Умєрова, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Відтепер у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

Як оформити відстрочку:

авторизуйтеся у "Резерв+";

​надішліть запит на оформлення відстрочки;

система автоматично перевірить ваш статус.

"Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться у вашому електронному військовому документі" , - повідомив Умєров.

Нагадаємо, що цього місяця у "Резерв+" розпочали бета-тест онлайн-відстрочок. Однак напрочуд швидко нова послуга набрала популярності.

На початку минулого тижня Умєров пояснив, що послуга онлайн-відстрочки отримала популярність серед громадян.

За його словами, від початку запуску її оформили десятки тисяч осіб.