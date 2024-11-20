В "Резерв+" запустили еще один тип онлайн-отсрочки

В приложение "Резерв+" добавили еще один тип отсрочки. В этот раз ею могут воспользоваться многодетные родители.﻿ Со ссылкой на Рустема Умерова, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Теперь в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Это касается семей, которые воспитывают троих несовершеннолетних детей в совместном браке.

Как оформить отсрочку:

авторизуйтесь в "Резерв+";

пришлите запрос на оформление отсрочки;

система автоматически проверит ваш статус.

"Если вы отвечаете требованиям, информация об отсрочке автоматически появится в вашем электронном военном документе" , - сообщил Умеров.

Напомним, что в этом месяце в "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочок. Однако удивительно быстро новая услуга набрала популярность.

В начале прошлой недели Умеров объяснил, что услуга онлайн-отсрочки получила популярность среди граждан.

По его словам, с начала запуска ее оформили десятки тысяч человек.