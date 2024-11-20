В "Резерв+" запустили еще один тип онлайн-отсрочки
В приложение "Резерв+" добавили еще один тип отсрочки. В этот раз ею могут воспользоваться многодетные родители. Со ссылкой на Рустема Умерова, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
Теперь в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Это касается семей, которые воспитывают троих несовершеннолетних детей в совместном браке.
Как оформить отсрочку:
- авторизуйтесь в "Резерв+";
- пришлите запрос на оформление отсрочки;
- система автоматически проверит ваш статус.
"Если вы отвечаете требованиям, информация об отсрочке автоматически появится в вашем электронном военном документе", - сообщил Умеров.
Напомним, что в этом месяце в "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочок. Однако удивительно быстро новая услуга набрала популярность.
В начале прошлой недели Умеров объяснил, что услуга онлайн-отсрочки получила популярность среди граждан.
По его словам, с начала запуска ее оформили десятки тысяч человек.