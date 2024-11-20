ООН виділить Україні понад $2 млрд на гуманітарні потреби

Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки із бюджетом у 2,1 млрд доларів.﻿﻿ З посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляє Лівий берег.

"Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки загальним бюджетом 2,1 млрд доларів" , — написав він.

План передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку громадського населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України в постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки.