ООН выделит Украине более $2 млрд на гуманнитарные нужды

Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы с бюджетом в 2,1 млрд долларов. Со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает Левый берег.

"Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы общим бюджетом 2,1 млрд долларов" , - написал он.

План предусматривает оказание гуманитарной помощи, поддержку общественного населения, продолжение процесса разминирования и поддержку экспортного потенциала Украины в снабжении сельхозпродукцией на международные рынки.