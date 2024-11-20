Украина могла атаковать Storm Shadow объект Путина на Курщине - Defense Express

Україна ймовірно вперше застосувала далекобійні ракети Storm Shadow по території Росії. Ціллю міг бути об'єкт з підземним командним пунктом РФ.﻿ З посиланням на Defense Express, пише Наталія Кава, Defense Express.

Як зазначає видання, якщо Україна дійсно застосувала Storm Shadow по території Росії, то вдарила не по простому об'єкту. Адже у Курській області може бути об'єкт з командуванням угрупування армії РФ разом з північнокорейськими генералами.

Зокрема, у мережі з'явилось відео з населеного пункту Мар'їне. На ньому чути низку звуків, схожих на вибухи. Цікавим є те, що відео зняте неподалік від історичної будівлі маєтка Барятинських. Наразі це приміщення є санаторієм, який підпорядковується Управлінню справами президента РФ.

За не підтвердженою інформацією, об'єкт, який уражається, у східній частині санаторію і фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу "вузол зв'язку".

Фото: маєток Барятинських (росЗМІ)

Defense Express зазначає, що мова може йти не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Беручи до уваги всі деталі, вірогідно те, що ним користувалось командування угрупуванням російських військ у Курській області. Окрім них там могли перебувати й північнокорейські генерали.

На думку Defense Express, саме перебування командування у цій локації могло зробити її ціллю Storm Shadow. Адже вони призначені для ураження цілей такої категорії, бо їх 450-кг бойова частина спеціально створення для ураження захищених об'єктів.