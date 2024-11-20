Украина могла атаковать Storm Shadow объект Путина на Курщине - Defense Express

Украина, вероятно, впервые применила дальнобойные ракеты Storm Shadow по территории России. Целью мог быть объект с подземным командным пунктом РФ. Со ссылкой на Defense Express, пишет Наталья Кава, Defense Express.

Если Украина действительно применила Storm Shadow по территории России, то ударила не по простому объекту. Ведь в Курской области возможен объект с командованием группировки армии РФ вместе с северокорейскими генералами.

В частности, в сети появилось видео из населенного пункта Марьино. На нем слышен ряд звуков, похожих на взрывы. Интересно то, что видео снято неподалеку от исторического здания имения Барятинских. Пока это помещение является санаторием, который подчиняется Управлению делами президента РФ.

По не подтвержденной информации, поражаемый объект в восточной части санатория и фигурирует информация, что там военный объект типа "узел связи".

Фото: имение Барятинских (росСМИ)

Defense Express отмечает, что речь может идти не о рядовом объекте связистов, а об углубленном командном пункте. Учитывая все детали, вероятно, что им пользовалось командование группировкой русских войск в Курской области. Кроме них там могли находиться и северокорейские генералы.

По мнению Defense Express, именно пребывание командования в этой локации могло сделать ее целью Storm Shadow.