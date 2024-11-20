Остін підтвердив передачу від США протипіхотних мін Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що адміністрація Джо Байдена відправить та дозволить Україні використовувати американські протипіхотні міни для боротьби з російськими військами.Про це пише The Guardian, повідомляє Лівий берег.

За словами глави Пентагону, наразі на полі бою лідирують російські наземні війська, а не бронетранспортери. Саме тому Україна має "потребу в речах, які можуть допомогти сповільнити ці зусилля з боку росіян".