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Остин подтвердил передачу от США противопехотных мин Украине

Остин подтвердил передачу от США противопехотных мин Украине
Фото: wikipedia.org

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что администрация Джо Байдена отправит и позволит Украине использовать американские противопехотные мины для борьбы с российскими войсками. Об этом пишет The Guardian, сообщает Левый берег.

По словам главы Пентагона, на поле боя лидируют российские наземные войска, а не бронетранспортеры. Именно поэтому Украина нуждается в вещах, которые могут помочь замедлить эти усилия со стороны россиян.

"Наземные мины, которые мы хотели бы предоставить им это мины, которые не устойчивы, то есть мы можем контролировать, когда они самоактивируются, самовзрываются, и это делает их гораздо безопаснее, чем те, которые они создают самостоятельно", - сказал Остин.

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