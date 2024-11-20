Остин подтвердил передачу от США противопехотных мин Украине

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что администрация Джо Байдена отправит и позволит Украине использовать американские противопехотные мины для борьбы с российскими войсками. Об этом пишет The Guardian, сообщает Левый берег.

По словам главы Пентагона, на поле боя лидируют российские наземные войска, а не бронетранспортеры. Именно поэтому Украина нуждается в вещах, которые могут помочь замедлить эти усилия со стороны россиян.