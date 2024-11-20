Міноборони представило план цифровізації ВЛК

Міністерство оборони презентувало план цифровізації діяльності військово-лікарських комісій, який буде винесено на затвердження Уряду﻿. Про це заявила заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук, повідомляє Ділова столиця.

"Мета (цифровізації ВЛК — ред.) має три складові: підвищення обороноздатності, забезпечення справедливості та боротьба з корупцією… Міноборони презентували план цифровізації ВЛК. Головні цілі – позбутись зайвих процедур, забезпечити прозорість і швидкість. Домовились, що наприкінці цього тижня Міноборони вже винесе план цифровізації ВЛК на затвердження Урядом" , — сказала вона.

Також була досягнута домовленість про синхронізацію Електронної системи охорони здоров’я та Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.