Минобороны представило план цифровизации ВВК

Министерство обороны представило план цифровизации деятельности военно-врачебных комиссий, который будет вынесен на утверждение Правительства﻿. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, сообщает Деловая столица.

"Цель (цифровизации ВЛК — ред.) имеет три составляющие: повышение обороноспособности, обеспечение справедливости и борьба с коррупцией… Минобороны презентовали план цифровизации ВВК. Главные цели – избавиться от лишних процедур, обеспечить прозрачность и скорость. Договорились, что в конце этой недели Минобороны уже вынесет план цифровизации ВВК на утверждение Правительством" , — сказала она.

Также была достигнута договоренность о синхронизации электронной системы здравоохранения и единой информационной системы социальной сферы.