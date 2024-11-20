Лубінець повідомив про ймовірний розстріл на Курщині полонених ЗСУ
Російські військові, ймовірно, розстріляли українських військовополонених, які потрапили в оточення у Курській області. Про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Лівий берег.
"Черговий воєнний злочин! Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині", — зазначив він.
Омбудсман вже направив листи до ООН та Червоного Хреста.
"Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин", — наголошує Лубінець.