Лубінець повідомив про ймовірний розстріл на Курщині полонених ЗСУ

Російські військові, ймовірно, розстріляли українських військовополонених, які потрапили в оточення у Курській області.﻿ Про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Лівий берег.

"Черговий воєнний злочин! Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині" , — зазначив він.

Омбудсман вже направив листи до ООН та Червоного Хреста.