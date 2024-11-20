Лубинец сообщил о предполагаемом расстреле на Курщине пленных ВСУ
Российские военные, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, попавших в окружение в Курской области. Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Левый берег.
"Очередное военное преступление! Из соцсетей стало известно о предполагаемом расстреле украинских военнопленных, попавших в российское окружение на Курщине", - отметил он.
Омбудсман уже направил письма ООН и Красному Кресту.
"Международное сообщество должно действовать немедленно. Страна-оккупант в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Россию нужно остановить. Враг ответит за каждое преступление", - отмечает Лубинец.