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Лубинец сообщил о предполагаемом расстреле на Курщине пленных ВСУ

Лубинец сообщил о предполагаемом расстреле на Курщине пленных ВСУ
Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Российские военные, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, попавших в окружение в Курской области. Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Левый берег.

"Очередное военное преступление! Из соцсетей стало известно о предполагаемом расстреле украинских военнопленных, попавших в российское окружение на Курщине", - отметил он.

Омбудсман уже направил письма ООН и Красному Кресту.

"Международное сообщество должно действовать немедленно. Страна-оккупант в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Россию нужно остановить. Враг ответит за каждое преступление", - отмечает Лубинец.

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