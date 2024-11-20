Лубинец сообщил о предполагаемом расстреле на Курщине пленных ВСУ

Российские военные, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, попавших в окружение в Курской области. Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Левый берег.

"Очередное военное преступление! Из соцсетей стало известно о предполагаемом расстреле украинских военнопленных, попавших в российское окружение на Курщине" , - отметил он.

Омбудсман уже направил письма ООН и Красному Кресту.