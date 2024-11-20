Українські захисники взяли в полон 26 військових РФ на Курщині

Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади за один бій у Курській області взяли в полон одразу 26 російських загарбників. З посиланням на ОДШБр у соцмережах, повідомляє Укрінформ.

"Днями під час одного із невдалих ворожих штурмів десантники 80-ки знищили чималу кількість противника, а ті, хто дивом вцілів, вирішили здатись, чим врятували своє життя" , – поінформували в бригаді.

Десантники оприлюднили відео з двома полоненими – бійцями підрозділу «Шторм Z». Ці двоє – колишні вʼязні. Після підписання контракту й десятиденної підготовки свої кинули їх гинути, використавши як гарматне мʼясо.