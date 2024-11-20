Украинские защитники взяли в плен 26 военных РФ на Курщине

Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады за один бой в Курской области взяли в плен сразу 26 российских захватчиков. Со ссылкой на ОГШБр в соцсетях, сообщает Укринформ.

"На днях во время одного из неудачных вражеских штурмов десантники 80 уничтожили немалое количество противника, а те, кто чудом уцелел, решили сдаться, чем спасли свою жизнь" , - проинформировали в бригаде.

Десантники обнародовали видео с двумя пленными – бойцами подразделения «Шторм Z». Эти двое – бывшие заключенные. После подписания контракта и десятидневной подготовки свои их бросили погибать, использовав как пушечное мясо.