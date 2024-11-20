Зеленський запустив у дію закон про позбавлення зрадників держнагород

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України, повідомляє Укрінформ.

Така інформація міститься у картці відповідного документа на сайті парламенту.

Закон доповнює статті Кримінального кодексу України та деяких інших документів положеннями, якими встановлюється новий вид додаткового покарання – позбавлення державної нагороди України.

Згідно з ним, особа, позбавлена державних нагород України, та члени її сім’ї втрачають право на всі права і пільги, передбачені для осіб, відзначених такими нагородами.