Зеленский ввел в действие закон о лишении предателей госнаград

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины, сообщает Укринформ.

Такая информация содержится в карточке соответствующего документа на сайте парламента.

Закон дополняет статьи Уголовного кодекса Украины и других документов положениями, которыми устанавливается новый вид дополнительного наказания – лишение государственной награды Украины.

Согласно ему лицо, лишенное государственных наград Украины, и члены его семьи теряют право на все права и льготы, предусмотренные для лиц, отмеченных такими наградами.