Американське посольство в Києві повідомило про відновлення своєї роботи

Посольство США в Києві заявило про відновлення своєї роботи після тимчасового призупинення через необхідність укриття сьогодні, повідомляє Радіо Свобода.

Про це йдеться у повідомленні посольства, оприлюдненому в соцмережі Х.

«Ми закликаємо громадян США залишатися пильними, стежити за офіційними українськими джерелами для отримання оновлень та бути готовими пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги» , – закликає представництво США.

Зранку 20 листопада посольство США в Україні повідомило, що отримало «конкретну інформацію» про можливу значну російську повітряну атаку цього дня. З міркувань обережності посольство закрили.

Згодом у Держдепі США повідомили, що диппредставництво має відновити свою роботу 21 листопада.

Згодом про закриття для відвідувачів 20 листопада заявили також дипломатичні представництва Іспанії, Італії та Греції.

На тлі цього у соцмережах поширювали інформацію про можливість завдання удару по Україні балістичною ракетою РС-26 «Рубеж». Пуски нібито мали бути з полігону в Астраханській області.

Повідомлення посольства з’явилося після того, як президент Росії Володимир Путін оновив ядерну доктрину РФ 19 листопада, у 1000-й день війни РФ проти України.

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