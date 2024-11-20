Американское посольство в Киеве сообщило о возобновлении своей работы

Посольство США в Киеве заявило о возобновлении своей работы после временной приостановки из-за необходимости укрытия сегодня, сообщает Радио Свобода.

Об этом говорится в сообщении посольства, обнародованном в соцсети Х.

«Мы призываем граждан США оставаться бдительными, следить за официальными украинскими источниками для получения обновлений и быть готовыми пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги» , – призывает представительство США.

Утром 20 ноября посольство США в Украине сообщило, что получило «конкретную информацию» о возможной значительной российской воздушной атаке в этот день. Из соображений предосторожности посольство закрыли.

Впоследствии в Госдепе США сообщили, что диппредставительство должно возобновить свою работу 21 ноября.

Впоследствии о закрытии для посетителей 20 ноября заявили также дипломатические представительства Испании, Италии и Греции.

На фоне этого в соцсетях распространялась информация о возможности нанесения удара по Украине баллистической ракетой РС-26 «Рубеж». Пуски якобы должны быть с полигона в Астраханской области.

Сообщение посольства появилось после того, как президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину РФ 19 ноября в 1000-й день войны РФ против Украины.

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