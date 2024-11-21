Міноборони про удар Storm Shadow по РФ: Не будемо вдаватися в деталі

Міністр оборони України Рустем Умеров відмовився підтвердити або спростувати використання ракет Storm Shadow.﻿﻿ Про це пише CNN, повідомляє Українська правда.

"Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти" , – сказав Умєров.

Він також додав, що Україна буде захищатися і давати відсіч всіма доступними засобами.

Речник Міністерства оборони Великобританії також відмовився коментувати використання ракет Storm Shadow.