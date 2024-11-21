Міноборони про удар Storm Shadow по РФ: Не будемо вдаватися в деталі
Міністр оборони України Рустем Умеров відмовився підтвердити або спростувати використання ракет Storm Shadow. Про це пише CNN, повідомляє Українська правда.
"Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти", – сказав Умєров.
Він також додав, що Україна буде захищатися і давати відсіч всіма доступними засобами.
Речник Міністерства оборони Великобританії також відмовився коментувати використання ракет Storm Shadow.