Минобороны об ударе Storm Shadow по РФ: Не будем вдаваться в детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался подтвердить или опровергнуть использование ракет Storm Shadow во время пресс-конференции в среду.﻿﻿ Об этом пишет CNN, сообщает Украинская правда.

"Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому мы не будем вдаваться в детали. Но мы просто даем понять, что мы способны и можем ответить" , – сказал Умеров. ﻿

Он также добавил, что Украина будет защищаться и давать отпор всеми доступными средствами.

Представитель Министерства обороны Великобритании также отказался комментировать использование ракет Storm Shadow.