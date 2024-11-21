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Минобороны об ударе Storm Shadow по РФ: Не будем вдаваться в детали

Минобороны об ударе Storm Shadow по РФ: Не будем вдаваться в детали
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался подтвердить или опровергнуть использование ракет Storm Shadow во время пресс-конференции в среду.﻿﻿ Об этом пишет CNN, сообщает Украинская правда.

"Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому мы не будем вдаваться в детали. Но мы просто даем понять, что мы способны и можем ответить", – сказал Умеров.﻿

Он также добавил, что Украина будет защищаться и давать отпор всеми доступными средствами.

Представитель Министерства обороны Великобритании также отказался комментировать использование ракет Storm Shadow.

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