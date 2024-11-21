Минобороны об ударе Storm Shadow по РФ: Не будем вдаваться в детали
Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался подтвердить или опровергнуть использование ракет Storm Shadow во время пресс-конференции в среду. Об этом пишет CNN, сообщает Украинская правда.
"Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому мы не будем вдаваться в детали. Но мы просто даем понять, что мы способны и можем ответить", – сказал Умеров.
Он также добавил, что Украина будет защищаться и давать отпор всеми доступными средствами.
Представитель Министерства обороны Великобритании также отказался комментировать использование ракет Storm Shadow.