У Торецьку важкі бої, окупанти переодягаються у цивільний одяг – ЗСУ

Мешканці Торецька на Донеччині, які не погодились вчасно евакуюватися, ускладнюють бойову роботу українським військовим, оскільки росіяни часто переодягаються в цивільний одяг, щоб ввести в оману бійців Сил оборони.﻿﻿ Про це заявила речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Суспільного", повідомляє Українська правда.

За її словами, у Торецьку зараз складна ситуація, ведуться дуже важкі міські бої. Ворог втратив близько 70 осіб вбитими і пораненими за минулу добу:

"Ворог буквально м’ясними штурмами закидає наших військовослужбовців".

Бобовнікова наголосила, що цивільні люди дуже ускладнюють роботу наших військових через те, що ворог перевдягається в цивільний одяг.

"Ми намагаємося виявляти подібні спроби, але це дуже важко як з моральної точки зору, так і з точки зору військової. Тому що військовослужбовець кожного разу мусить двічі подумати, хто перед ним: цивільна особа чи противник, перевдягнений у цивільний одяг" , – сказала вона.

"Мусимо визнати, що вони мають перевагу в живій силі, в озброєнні, боєкомплекті, снарядах. Тому не можна недооцінювати ворога. Ця неймовірна кількість особового складу, на жаль, атакує на Торецькому напрямку наших оборонців" , – додала речниця.

За даними Генштабу, ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. За минулу добу окупанти в районах населених пунктів Торецьк і Щербинівка п'ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників.