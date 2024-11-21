В Торецке тяжелые бои, оккупанты переодеваются в гражданскую одежду – ВСУ

Жители Торецка Донецкой области, которые не согласились вовремя эвакуироваться, усложняют боевую работу украинским военным, поскольку россияне часто переодеваются в гражданскую одежду, чтобы ввести в заблуждение бойцов Сил обороны.﻿﻿ Об этом заявила пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Суспільного", сообщает Украинская правда.

По ее словам, в Торецке сейчас сложная ситуация, ведутся очень тяжелые городские бои. Враг потерял около 70 человек убитыми и ранеными за минувшие сутки:

"Враг буквально мясными штурмами забрасывает наших военнослужащих".

Бобовникова отметила, что гражданские люди очень усложняют работу наших военных из-за того, что враг переодевается в гражданскую одежду.

"Мы стараемся выявлять подобные попытки, но это очень трудно как с моральной точки зрения, так и с точки зрения военной. Потому что военнослужащий каждый раз должен дважды подумать, кто перед ним: гражданское лицо или противник, переодетый в гражданскую одежду" , – заявила она.

"Мы должны признать, что они имеют преимущество в живой силе, в вооружении, боекомплекте, снарядах. Поэтому нельзя недооценивать врага. Это невероятное количество личного состава, к сожалению, атакует на Торецком направлении наших защитников" , – добавила спикер.

По данным Генштаба, враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. За минувшие сутки оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка пять раз получили жесткий отпор от наших защитников.