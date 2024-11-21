Росія атакує Україну крилатими ракетами – Повітряні сили

У ніч на 21 листопада по всій країні оголосили повітряну тривогу. Спочатку військові повідомили про загрозу балістики, але згодом уточнили, що злетів МіГ-31К та літаки Ту-95. Близько 6:30 перші ракети увійшли в повітряний простір країни, повідомляє Українська правда.

О 5:22 Повітряні сили уточнили, що повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

О 5:44 військові повідомили, що у повітрі знаходяться літаки Ту-95.

О 5:47 у ПС повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу.

О 6:31 крилаті ракети з півночі через Чернігівщину увійшли в повітряний простір країни, курс південний.

О 6:41 повітряники повідомили про крилату ракету з півночі через Чернігівщину, курс південний. Через одну хвилину тим самим курсом зайшли ще крилаті ракети.

О 6:44 ракети змінили курс у напрямку Київщини.

О 6:53 ракети з Чернігівщини перемістилися на Полтавщину.

О 6:59 з північного заходу ракета летіла на Миргород.

О 7:05 Повітряні сили повідомили, що крилаті ракети тримають курс на Кременчук та Дніпро.

О 7:14 Повітряні сили повідомили, що групу крилатих ракет помітили південніше Дніпра; вони летять курсом на Запоріжжя.

7:17 Ракета на Дніпро

7:39 Відбій загрози для західних областей.