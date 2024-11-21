Россия атакует Украину крылатыми ракетами – Воздушные силы

В ночь на 21 ноября по всей стране объявили воздушную тревогу. Сначала военные сообщили об угрозе баллистики, но позже уточнили, что взлетел МиГ-31К и самолеты Ту-95. Около 6:30 первые ракеты вошли в воздушное пространство страны, сообщает Украинская правда.

В 5:22 Воздушные силы уточнили, что воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

В 5.44 военные сообщили, что в воздухе находятся самолеты Ту-95.

В 5:47 в ПС сообщили о вероятных пусках крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса.

В 6:31 крылатые ракеты с севера через Черниговскую область вошли в воздушное пространство страны, курс южный.

В 6:41 воздушники сообщили о крылатой ракете с севера через Черниговскую область, курс южный. Через одну минуту тем же курсом зашли еще крылатые ракеты.

В 6:44 ракеты изменили курс в направлении Киевщины.

В 6:53 ракеты с Черниговщины переместились на Полтавщину.

В 6:59 с северо-запада ракета летела на Миргород.

В 7:05 Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты держат курс на Кременчуг и Днепр.

В 7:14 Воздушные силы сообщили, что группу крылатых ракет заметили южнее Днепра; они летят курсом на Запорожье.

7:17 Ракета на Днепр

7:39 Отбой угрозы для западных областей.