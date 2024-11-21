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У низці регіонів України запровадили аварійні відключення електрики

У низці регіонів України запровадили аварійні відключення електрики
Фото: Рixabay

У ряді областей запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії через ракетну атаку РФ. Про це повідомляють ДПЕК та інші обласні енергетичні компанії, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

За вказівкою оператора НЕК "Укренерго", аварійні відключення електроенергії введені у:

  • місті Києві та Київській області;
  • Сумський;
  • Житомирській;
  • Полтавській;
  • Чернігівській;
  • Одеській;
  • Дніпропетровську;
  • Донецька область.

Ракетна атака РФ

Вранці 21 листопада близько 5:00 в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт в Росії винищувачів МіГ-31.

Пізніше у Дніпрі пролунали вибухи.

Також стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили крилаті ракети.

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