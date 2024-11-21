У низці регіонів України запровадили аварійні відключення електрики

У ряді областей запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії через ракетну атаку РФ. Про це повідомляють ДПЕК та інші обласні енергетичні компанії, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

За вказівкою оператора НЕК "Укренерго", аварійні відключення електроенергії введені у:

місті Києві та Київській області;

Сумський;

Житомирській;

Полтавській;

Чернігівській;

Одеській;

Дніпропетровську;

Донецька область.

Ракетна атака РФ

Вранці 21 листопада близько 5:00 в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт в Росії винищувачів МіГ-31.

Пізніше у Дніпрі пролунали вибухи.

Також стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили крилаті ракети.