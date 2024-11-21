У низці регіонів України запровадили аварійні відключення електрики
У ряді областей запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії через ракетну атаку РФ. Про це повідомляють ДПЕК та інші обласні енергетичні компанії, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
За вказівкою оператора НЕК "Укренерго", аварійні відключення електроенергії введені у:
- місті Києві та Київській області;
- Сумський;
- Житомирській;
- Полтавській;
- Чернігівській;
- Одеській;
- Дніпропетровську;
- Донецька область.
Ракетна атака РФ
Вранці 21 листопада близько 5:00 в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт в Росії винищувачів МіГ-31.
Пізніше у Дніпрі пролунали вибухи.
Також стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили крилаті ракети.