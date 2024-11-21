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В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электричества

В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электричества
Фото: Рixabay

В раде областей введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за ракетной атаки РФ. Об этом сообщают ДТЭК и другие областные энергетические компании, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

По указанию оператора НЭК "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии введены в:

  • городе Киеве и Киевской области;
  • Сумской;
  • Житомирской;
  • Полтавской;
  • Черниговской;
  • Одесской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой областях.

Ракетная атака РФ

Утром 21 ноября около 5:00 в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31.

Позже в Днепре прогремели взрывы.

Также стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили крылатые ракеты.

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