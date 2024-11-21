В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электричества
В раде областей введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за ракетной атаки РФ. Об этом сообщают ДТЭК и другие областные энергетические компании, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
По указанию оператора НЭК "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии введены в:
- городе Киеве и Киевской области;
- Сумской;
- Житомирской;
- Полтавской;
- Черниговской;
- Одесской;
- Днепропетровской;
- Донецкой областях.
Ракетная атака РФ
Утром 21 ноября около 5:00 в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31.
Позже в Днепре прогремели взрывы.
Также стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили крылатые ракеты.