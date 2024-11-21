В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электричества

В раде областей введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за ракетной атаки РФ. Об этом сообщают ДТЭК и другие областные энергетические компании, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

По указанию оператора НЭК "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии введены в:

городе Киеве и Киевской области;

Сумской;

Житомирской;

Полтавской;

Черниговской;

Одесской;

Днепропетровской;

Донецкой областях.

Ракетная атака РФ

Утром 21 ноября около 5:00 в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31.

Позже в Днепре прогремели взрывы.

Также стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили крылатые ракеты.