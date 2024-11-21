Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекауту через обстріл

Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту через російський обстріл.﻿ Про це йдеться у повідомленні Міненерго, повідомляє Українська правда.

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл" , – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Повідомляється, що наразі знеструмлена одна з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Тож станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

У міністерстві підкреслили – якщо відключиться остання лінія, то на ЗАЕС відбудеться черговий повний блекаут, що є "тяжким порушення умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії".

"Енергетики приступлять до відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація" , – наголосили у відомстві.

Галущенко також повідомив, що 21 листопада у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ. На ньому Україна наполягатиме на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України, щоб гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС.