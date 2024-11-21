Close button

Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекауту через обстріл

Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекауту через обстріл
Фото: DENAMAX

Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту через російський обстріл.﻿ Про це йдеться у повідомленні Міненерго, повідомляє Українська правда.

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Повідомляється, що наразі знеструмлена одна з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Тож станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

У міністерстві підкреслили – якщо відключиться остання лінія, то на ЗАЕС відбудеться черговий повний блекаут, що є "тяжким порушення умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії".

"Енергетики приступлять до відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація", – наголосили у відомстві.

Галущенко також повідомив, що 21 листопада у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ. На ньому Україна наполягатиме на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України, щоб гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС.

Новини

Популярні теми форуму

analytics