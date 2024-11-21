Запорожская АЭС второй раз за неделю на грани блэкаута из-за обстрелов

Запорожская АЭС второй раз за неделю оказалась на грани блэкаута из-за российского обстрела.﻿ Об этом говорится в сообщении Минэнерго, сообщает Украинская правда.

"Второй раз за эту неделю на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за российского обстрела" , – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Сообщается, что сейчас обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Поэтому станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

В министерстве подчеркнули – если отключится последняя линия, то на ЗАЭС состоится очередной полный блэкаут, что является "тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и грозит развитием аварии".

"Энергетики приступят к восстановлению полноценного питания станции, как только это позволит ситуация с безопасностью" , – отметили в ведомстве.

Галущенко также сообщил, что 21 ноября в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ. На нем Украина будет настаивать на безотлагательном полном выполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины, чтобы гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС.