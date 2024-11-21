Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено шестеро цивільних

Російські окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки на Донеччині, в результаті чого поранень зазнали 6 цивільних осіб.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури, повідомляє Українська правда.

20 листопада о 22:00 росіяни завдали удару по місту Костянтинівка. Попередньо, ворог скинув на населений пункт дві авіабомби "ФАБ-250" із модулем УМПК. Один із засобів ураження поцілив по житловому кварталу.

Внаслідок атаки поранення дістали 5 жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік. На момент атаки вони перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії та струс головного мозку. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Пошкоджено 10 фасадів багатоквартирних будинків, магазин, гараж та автомобіль.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.