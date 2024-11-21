Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: ранены шестеро гражданских

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на жилой квартал Константиновки в Донецкой области, в результате чего ранения получили 6 гражданских лиц.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры, сообщает Украинская правда.

20 ноября в 22:00 россияне нанесли удар по городу Константиновка. Предварительно, враг сбросил на населенный пункт две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК. Одно из средств поражения попало по жилому кварталу.

В результате атаки ранения получили 5 женщин в возрасте от 18 до 75 лет и 56-летний мужчина. На момент атаки они находились в своих домах. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясение головного мозга. Им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Повреждены 10 фасадов многоквартирных домов, магазин, гараж и автомобиль.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.