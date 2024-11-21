Росіяни вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою – ЗСУ

Зранку 21 листопада російські війська запустили по Україні ракети різних типів. Зокрема вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що росіяни атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів. Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, з Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська область).

"Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків" , – йдеться у повідомленні.

Інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила.