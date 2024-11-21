Росіяни вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою – ЗСУ
Зранку 21 листопада російські війська запустили по Україні ракети різних типів. Зокрема вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів. Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, з Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська область).
"Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків", – йдеться у повідомленні.
Інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила.