Россияне ударили по Украине межконтинентальной баллистической ракетой – ВСУ

Утром 21 ноября российские войска запустили по Украине ракеты разных типов. В частности, ударили межконтинентальной баллистической ракетой.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что россияне атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра ракетами разных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоградская область).

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий" , – говорится в сообщении.

Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала.