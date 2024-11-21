Україна незабаром отримає систему ППО NASAMS від Канади

Закуплена Канадою новітня система протиповітряної оборони NASAMS буде незабаром передана Україні. Про це в Оттаві заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє Укрінформ.

"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою. Зараз вона знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон" , - сказав Блер.

Він зазначив, що премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Канада торік приєдналася до розміщеного США замовлення на виготовлення 10 систем NASAMS.

Раніше Володимир Зеленський анонсував надходження до України однієї нової системи NASAMS вже до кінця цього року.