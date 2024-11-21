Украина в скором времени получит систему ПВО NASAMS от Канады

Купленная Канадой новейшая система противовоздушной обороны NASAMS будет вскоре передана Украине. Об этом в Оттаве заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Укринформ.

"Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. Сейчас она находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу" , – сказал Блэр.

Он отметил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщив ему о скором поступлении NASAMS.

"Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что в скором времени сможем сказать гораздо больше" , - отметил министр.

Напомним, Канада в прошлом году присоединилась к размещенному США заказу на изготовление 10 систем NASAMS.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал поступление в Украину одной новой системы NASAMS уже к концу этого года.