Лукашенко звільнив ще 32 білоруських політв’язнів

Олександр Лукашенко помилував ще 32 особи, які були засуджені за скоєння "екстремістських злочинів", повідомляє Zerkalo.

"Це 8 жінок і 24 чоловіки. Усі вони визнали провину, розкаялися у скоєному та клопотали про помилування" , - йдеться у повідомленні пресслужби білоруського правителя.

Повідомляється, що 17 осіб мають хронічні захворювання, одна є інвалідом. Діти мають 17 засуджених, з них двоє — багатодітні.

Прізвища помилуваних не називаються. Зазначається, що МВС "забезпечить контроль за їхньою правослухняною поведінкою".

Нагадаємо, 7 листопада Лукашенко підписав указ про помилування 31 особи, засудженого за "злочини екстремістської спрямованості".

При цьому в Білорусі тривають суди за політично вмотивованими статтями, і люди продовжують вирушати до колоній та в'язниць.