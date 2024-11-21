Лукашенко уволил еще 32 белорусских политзаключенных

Александр Лукашенко помиловал еще 32 человека, которые были осуждены за совершение "экстремистских преступлений", сообщает Zerkalo.

"Это 8 женщин и 24 мужчины. Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании" , — говорится в сообщении пресс-службы белорусского правителя.

Сообщается, что 17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом. Дети есть у 17 осужденных, из них двое — многодетные. Еще девять помилованных — старше 50 лет.

Фамилии помилованных не называются. Отмечается, что МВД "обеспечит контроль за их правопослушным поведением".

Напомним, 7 ноября Лукашенко подписал указ о помиловании 31 человека, осужденного за "преступления экстремистской направленности". 16 сентября политик помиловал 37 человек, 16 августа — 30 человек, а 3 июля на свободу вышли 18 политзаключенных.

При этом в Беларуси продолжаются суды по политически мотивированным статьям, и люди продолжают отправляться в колонии и тюрьмы.