Лукашенко уволил еще 32 белорусских политзаключенных
Александр Лукашенко помиловал еще 32 человека, которые были осуждены за совершение "экстремистских преступлений", сообщает Zerkalo.
"Это 8 женщин и 24 мужчины. Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского правителя.
Сообщается, что 17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом. Дети есть у 17 осужденных, из них двое — многодетные. Еще девять помилованных — старше 50 лет.
Фамилии помилованных не называются. Отмечается, что МВД "обеспечит контроль за их правопослушным поведением".
Напомним, 7 ноября Лукашенко подписал указ о помиловании 31 человека, осужденного за "преступления экстремистской направленности". 16 сентября политик помиловал 37 человек, 16 августа — 30 человек, а 3 июля на свободу вышли 18 политзаключенных.
При этом в Беларуси продолжаются суды по политически мотивированным статьям, и люди продолжают отправляться в колонии и тюрьмы.