У США не вважають пошкодження кабелів у Балтійському морі диверсією – CNN

У США не побачили ознак диверсії в інцидентах з пошкодженням двох кабелів зв’язку, що пролягають у Балтійському морі. Про це CNN розповіли неназвані американські посадовці, повідомляє Європейська правда.

За словами співрозмовників телеканалу, знайомих із початковою оцінкою, поки немає "жодних ознак зловмисної діяльності або навмисного ушкодження інфраструктури морського дна".

Посадовці США припускають, що причиною пошкодження, найімовірніше, став якір, який кинуло судно, що проходило повз.

Раніше цього тижня стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом повідомляли про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.

Європейські посадовці, коментуючи інциденти, вказували на ймовірну диверсію.