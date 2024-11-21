В США не считают повреждение кабелей в Балтийском море диверсией – CNN

В США не увидели признаков диверсии в инцидентах с повреждением двух кабелей связи, пролегающих в Балтийском море. Об этом CNN рассказали неназванные американские чиновники, сообщает Европейская правда.

По словам собеседников телеканала, знакомых с первоначальной оценкой, пока нет "никаких признаков злонамеренной деятельности или умышленного повреждения инфраструктуры морского дна".

Чиновники США предполагают, что причиной повреждения, скорее всего, стал якорь, который бросило проходившее мимо судно.

Ранее на этой неделе стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.

Впоследствии сообщалось о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.

Европейские чиновники, комментируя инциденты, указывали на вероятную диверсию.