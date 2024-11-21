Очевидці повідомляють про атаку дронів на російський Ахтубінськ
В Росії жаліються на чергову атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Цього разу дрони залетіли до Ахтубинську Астраханської області. Про це повідомляє російський Telegram-канал "Осторожно, новости", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Повідомлення про атаку дронів з'явились в о 08:40 за київським часом. У тому ж числі перед цим під обстріл потрапила сусідня Волгоградська область.
Влада міста закликала своїх громадян перебувати вдома й знайти найближче укриття.
Наразі інші подробиці атаки на Астраханську область невідомі.