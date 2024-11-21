Очевидцы сообщают об атаке дронов на российский Ахтубинск

В России жалуются на очередную атаку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). На этот раз дроны залетели в Ахтубинск Астраханской области. ﻿Об этом сообщает российский Telegram-канал "Осторожно, новости", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Сообщения об атаке дронов появились в 08:40 по киевскому времени. В том же числе перед этим под обстрел попала соседняя Волгоградская область.

Власти города призвали своих граждан находиться дома и найти ближайшее укрытие.

В настоящее время другие подробности атаки на Астраханскую область неизвестны.