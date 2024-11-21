Рада підтримала добровільне повернення на службу після першого СЗЧ
Верховна Рада в цілому підтримала проєкт закону про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини чи дезертував. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Українська правда.
"Рада прийняла в цілому законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертували. За в цілому - 253", – зазначив Железняк.
Нардеп повідомив, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.
Таким військовим поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.
Розпочаті кримінальні провадження за статтями 407 і 408 ККУ, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини і добровільно повернулися "не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту".
Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада в цілому підтримала проєкт закону, яким пропонується не карати за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволить продовжити службу.