Рада підтримала добровільне повернення на службу після першого СЗЧ

Верховна Рада в цілому підтримала проєкт закону про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини чи дезертував.﻿﻿ Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Українська правда.

"Рада прийняла в цілому законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертували. За в цілому - 253" , – зазначив Железняк.

Нардеп повідомив, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Таким військовим поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Розпочаті кримінальні провадження за статтями 407 і 408 ККУ, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини і добровільно повернулися "не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту".

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада в цілому підтримала проєкт закону, яким пропонується не карати за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволить продовжити службу.