Молдова купить дві сучасні системи спостереження і знищення безпілотників

Молдова перебуває в процесі придбання двох сучасних систем ідентифікації та знищення безпілотників, розповів міністр оборони країни Анатолій Носатий. Заяву молдовського міністра наводить TV8, повідомляє Європейська правда.

Наразі невідомо, скільки вони коштуватимуть і коли прибудуть до країни.

"Ми говоримо про дві системи. Система спостереження і система ураження. Система досить складна і починається з артилерійських гармат, кулеметів і різних типів ракет, вона багатофункціональна і вимагає серйозних інвестицій" , – зазначив Носатий.

За його словами, процес укладання контракту вже відбувся, зараз триває процедура закупівлі та постачання.

Наразі Молдова має 20 радіолокаційних систем, вироблених у 1960-х роках, які не можуть виявити сучасні безпілотники.

Міністерство оборони країни заявляє про потребу в загалом близько шести радарів.

Нагадаємо, 10 листопада в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах. Згодом на околиці села Кошерниця молдовські правоохоронці виявили третій дрон, а 19 листопада ще один безпілотник виявили на півночі Кишинева.