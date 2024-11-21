Молдова купит две современные системы наблюдения и уничтожения беспилотников

Молдова находится в процессе приобретения двух современных систем идентификации и уничтожения беспилотников, рассказал министр обороны страны Анатолий Носатый. Заявление молдавского министра приводит TV8, сообщает Европейская правда.

Пока неизвестно, сколько они будут стоить и когда прибудут в страну.

"Мы говорим о двух системах. Система наблюдения и система поражения. Система достаточно сложная и начинается с артиллерийских орудий, пулеметов и различных типов ракет, она многофункциональна и требует серьезных инвестиций" , – отметил Носатый.

По его словам, процесс заключения контракта уже состоялся, сейчас идет процедура закупки и поставки.

Сейчас Молдова имеет 20 радиолокационных систем, произведенных в 1960-х годах, которые не могут обнаружить современные беспилотники.

Министерство обороны страны заявляет о потребности в целом около шести радаров.

Напомним, 10 ноября в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах. Впоследствии на окраине села Кошерница молдовские правоохранители обнаружили третий дрон, а 19 ноября еще один беспилотник обнаружили на севере Кишинева.