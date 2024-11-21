Меркель розповіла у мемуарах, яке враження на неї справив Путін

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах під назвою "Свобода: Спогади 1954-2021" пише про свої численні зустрічі з Владіміром Путіним та згадує, яке враження справив на неї кремлівський правитель. Уривки зі спогадів Меркель публікує Die Zeit, повідомляє Європейська правда.

Описуючи Путіна, колишня німецька канцлерка згадує, що він справив на неї враження людини, яка відчайдушно прагне, щоб її сприймали серйозно.

"Я сприймала його як людину, яка не хотіла, щоб її не поважали, і була готова накинутися в будь-який момент. Ви можете вважати це дитячістю і презирством, ви можете похитати головою. Але це означало, що Росія ніколи не зникне з карти світу" , – зазначає вона.

В одному місці Меркель, ймовірно, припускає, що рішення Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році було приурочене до її відходу з посади.

"Ви не завжди будете канцлером, а потім вони приєднаються до НАТО", – сказав він про Україну. "І я хочу цьому запобігти" , – наводяться слова Путіна у книзі.

За її словами, деякі лідери країн Центральної та Східної Європи видають бажане за дійсне:

"Схоже, вони хочуть, щоб країна просто зникла, щоб її не існувало. Я не можу їх звинувачувати... Але Росія, що володіє потужною ядерною зброєю, все ж існує".